Sporting reforça equipa de andebol

O Sporting continua a reforçar a equipa de andebol e, esta quarta-feira, confirma a chegada de Mamadou Gassama e de Jonas Tidemand.

O espanhol é ponta direito, tem 27 anos, e jogava no CB Granollers.

Em declarações aos meios dos leões, Gassama disse estar “muito feliz por assinar por um clube tão grande como o Sporting”.

“Tenho muita vontade de dar tudo com esta camisola vestida. É um clube onde posso competir. Quero ganhar títulos, como o campeonato e a Taça”, acrescentou.

Por sua vez, Jonas Tidemand é um pivô dinamarquês, de 26 anos, que chega a Alvalade vindo do Skjern Handbold.

"Queria experimentar algo novo e chegou a oportunidade de vir para o Sporting. Aceitei e acredito que fiz a escolha certa. Estou com vontade de começar. O Sporting têm estado a competir no topo do andebol europeu. Em Portugal, está sempre no topo e a lutar por títulos. Quero juntar-me a isso e espero ganhar títulos enquanto estiver aqui", referiu o dinamarquês.

Internacional pelas camadas jovens da Dinamarca, Tidemand sagrou-se campeão do mundo sub-19 em 2013.



Já na terça-feira, a equipa de Alvalade tinha apresentado Josep Folqués e Erekle Arsenashvili.



[atualizado às 17h55 de quarta-feira]