Futsal. Sp. Braga reforça-se com internacional espanhol

O Sp. Braga confirmou a contratação de Pola para a equipa de futsal.

O espanhol, de 33 anos, foi duas vezes campeão europeu de clubes pelo Inter Movistar e campeão europeu de seleções por Espanha.

Pola, de nome Adrián Alonso Pereira, quer "crescer e ganhar" pelos arsenalistas.

"Estou muito entusiasmado e muito contente. Tenho muita vontade de começar a vestir esta camisola, que é muito bonita. Venho com a mesma ambição do clube: de querer crescer e ganhar. Sou um vencedor nato, gosto muito de desafios. É um novo caminho que tenho muita vontade de começar, de desfrutar do apoio dos adeptos no pavilhão e na cidade", disse em declarações ao site oficial do clube.

Pola acrescentou: "Tenho uma mentalidade vencedora. Tenho muitas qualidades dentro da 'quadra', considero-me um jogador completo, mas acho que o meu ponto mais forte e que me fez ser o que sou hoje é a minha mentalidade e vontade de ganhar".