Benfica apresenta reforço para o hóquei em patins

O Benfica anunciou a contratação de Pol Manrubia para a equipa de hóquei em patins.

O avançado espanhol assinou contrato até 2024.

"O clube é muito, muito grande, toda a estrutura é bastante profissional e estou com muita vontade de fazer parte deste clube. É um orgulho e as primeiras impressões são as melhores", afirmou à BTV.

Depois de jogar em CE Noia, Voltregà e Vic, Manrubia, de 20 anos, está feliz por, agora, vir jogar na "melhor liga do mundo".

"Aqui, no Benfica, o mais importante é ganhar, ganhar tudo. O que posso prometer é atitude, dedicação, profissionalismo e muita ambição para conseguirmos todos os títulos por que vamos lutar”, referiu.