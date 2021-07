João Sousa eliminado na primeira ronda de Newport

O tenista português João Sousa foi derrotado pelo norte-americano Tennys Sandgren em dois “sets”, na primeira ronda do ATP 250 de Newport, que está a decorrer nos Estados Unidos.

Numa semana em que caiu para o 133.º lugar no “ranking” ATP, perdendo o estatuto de número um nacional para Pedro Sousa, o vimaranense foi eliminado pelo favorito anfitrião, que ocupa a 78.ª posição na hierarquia mundial, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-3).

A jogar pela primeira vez no ATP 250 de Newport, João Sousa ainda conseguiu recuperar parcialmente da desvantagem de 5-1 no “set” inaugural, mas não conseguiu evitar que o adversário, de 29 anos, ganhasse a liderança do marcador.

Na segunda partida, apesar de equilibrada até ao 10.º jogo (5-5), Sandgren conseguiu o “break” logo a seguir e, embora tenha sido quebrado de imediato, foi mais eficaz no “tie-break”, selando a qualificação para a segunda fase da prova ao fim de 1h29.

Já João Sousa, uma vez eliminado do torneio disputado em relva, vai seguir para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, nos quais vai representar Portugal na variante de pares, ao lado de Pedro Sousa, e vai disputar a prova de singulares.