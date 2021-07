Barty mais rainha do ténis mundial após conquista de Londres

A coroa de Ashleigh Barty é cada vez mais alta e tem cada vez mais jóias, como comprova a atualização desta segunda-feira do "ranking" WTA.

A tenista australiana, de 25 anos, tem o primeiro lugar da hierarquia mundial ainda mais consolidado após a conquista de Wimbledon.

No "top-10", só a liderança de Barty e o segundo lugar da japonesa Naomi Osaka não se alteraram. De resto, o último lugar do pódio tem nova ocupante: a bielorrussa Aryna Sabalenka, semifinalista em Wimbledon, que consegue assim a melhor classificação da carreira.

A norte-americana Sofia Kenin sobe dois lugares e é agora quarta, e o "top-5" passa a ser fechado pela canadiana Bianca Andreescu.

A ucraniana Elina Svitolina cai para a sexta posição e, em sétimo, a maior subida entre o topo: a finalista vencida de Londres, a checa Karolína Plísková, escalou seis degraus e passa a ser sétima classificada. Quem paga a fatura é a romena Simona Halep, que cai do terceiro para o nono lugar. Pelo meio, a polaca Iga Swiatek, de 20 anos, ascende a oitava, a sua melhor posição, com promessa de voos ainda mais altos.

A espanhola Garbiñe Muguruza, antiga número um mundial, sobe dois lugares e regressa ao "top-10", quase três anos depois. A maior queda do "top-20" pertence à recordista norte-americana Serena Williams, também ela antiga rainha do ténis: do oitavo para o 16.º lugar.