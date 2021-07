Djokovic derrota Berrettini em Wimbledon e iguala recorde de títulos dos Grand Slam

Novak Djokovic, venceu, este domingo, o torneio de Wimbledon de ténis pela sexta vez na carreira.

Djokovic, número 1 do mundo, derrotou ao italiano Matteo Berrettini, 9.º do “ranking”, em pouco mais de três horas com os parciais de 6-7, 6-4, 6-4 e 6-3.

O tenista sérvio já tinha ganho na relva londrina em 2011, 2014, 2015, 2018 e 2019.

Com este triunfo, Djokovic conquista o seu 20.º Grand Slam da carreira, o mesmo número de Roger Federer e Rafael Nadal.

Só esta época também já garantiu o Open da Austrália e Roland Garros.

Esta final masculina foi, pela primeira vez, arbitrada por uma mulher.