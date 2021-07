Politt ganha isolado. Pogacar mantém amarela no Tour

O ciclista alemão Nils Politt (Bora-hansgrohe) venceu a 12.ª etapa da Volta a França, superiorizando-se aos seus companheiros de fuga na chegada a Nîmes, numa jornada tranquila para o camisola amarela, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

O alemão de 27 anos cumpriu os 159,4 quilómetros entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Nîmes em 03:22.12 horas, e deixou a 31 segundos o espanhol Imanol Erviti (Movistar) e o australiano Harry Sweeny (Lotto Soudal), respetivamente segundo e terceiro na tirada.

Tadej Pogacar, que chegou integrado no pelotão a quase 16 minutos do vencedor, permanece na liderança da geral, com 5.18 minutos de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Úran (EF Education-Nippo), segundo, e 5.32 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terceiro.

Este também foi o dia em que Peter Sagan desistiu, lesionado.

Na sexta-feira, o pelotão enfrenta nova etapa plana, nos 219,9 quilómetros entre Nîmes e Carcassonne.