Mundial de futebol de praia. Portugal defende título contra o Senegal, Uruguai e Omã

O campeão em título Portugal vai defrontar Senegal, Uruguai e Omã no grupo D do Mundial de futebol de praia, ditou o sorteio realizado para o torneio em Moscovo, entre 19 e 29 de agosto.

Campeã em 2019, depois de um primeiro cetro em Espinho em 2015, a seleção lusa mede forças com os senegaleses, tricampeões de África, os uruguaios e a equipa de Omã.

No grupo B, o Taiti é a equipa mais cotada, medindo forças com a 'regressada' Espanha, que falhou as últimas duas edições, mas também com os Emirados Árabes Unidos e a estreante Moçambique, depois de se sagrarem vice-campeões africanos de futebol de praia.

Na 'poule' C, o pentacampeão Brasil terá a missão dificultada com a Suíça, a 'sensação' El Salvador, campeã da CONCACAF, além de outra equipa europeia, a Bielorrússia.

Os anfitriões, representados por uma equipa da federação russa, dado que a Rússia está banida dos grandes torneios após decisão da Agência Mundial Antidopagem, estão na 'poule A', com o Japão, o Paraguai e os Estados Unidos.

Avançam para os quartos de final as duas melhores equipas dos grupos, com os 'quartos' marcados para dia 26, as meias-finais para dia 28 e a final no dia 29 de agosto.

O sorteio foi hoje realizado em Zurique, na Suíça, e contou com o antigo internacional Madjer, campeão do mundo em 2015 e 2019, que se mostrou feliz pelo legado no desporto, por ter ajudado a "abrir caminho para jovens estrelas e mais jogadores".

"Temos de fazer a nossa parte. Será duro, com três seleções que conhecemos bem, contra quem jogámos noutros Mundiais. Espero que avancemos", declarou o antigo 'astro' da modalidade, ao analisar o grupo português.