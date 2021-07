Japão confirma que Jogos Olímpicos não terão público

Em março, os organizadores tinham proibido a presença de espetadores oriundos do estrangeiro nos Jogos, facto inédito na história olímpica.

São esperados cerca de 11.000 atletas, obrigando as autoridades japonesas a tomar medidas drásticas a todos os participantes das provas.



O Japão foi relativamente poupado da pandemia de Covid-19, em comparação com muitos outros países, com cerca de 14.800 mortes registadas desde o início da pandemia. Porém, os especialistas têm-se mostrado particularmente preocupados com o efeito dos Jogos Olímpicos num eventual aumento de propagação do novo coronavírus.

Tóquio registou, esta quinta-feira, 896 novos casos, após contabilizar 920 na quarta-feira, valor que não registava desde maio, quando o anterior estado de emergência ainda vigorava nas áreas mais populosas do território.