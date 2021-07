Andebol. Portugal vence Espanha

A seleção portuguesa de andebol venceu esta quinta-feira a Espanha por 32-31, no segundo encontro de preparação para os Jogos Olímpicos. A partida foi decidida nos 10 minutos finais, após o equilíbrio ter sido a nota dominante.

Num encontro realizado no Pavilhão Municipal de Caminha, que raramente teve diferenças superiores a dois golos, com lideranças alternadas no marcador, a seleção treinada por Paulo Pereira lançou-se para a vitória nos 10 minutos finais quando atingiu uma vantagem de 31-28 que se revelou decisiva.

Após a derrota no primeiro teste para Tóquio, frente ao Brasil (34-28), a 2 de julho, na Nazaré, o conjunto luso marcou esta sexta-feira golos de várias maneiras frente ao campeão da Europa, equipa que vai defrontar de novo no sábado, em Vigo, na Galiza, no último jogo de preparação para o torneio olímpico, agendado para as 17h00.

Ao intervalo, a equipa das quinas perdia por 16-15.

As equipas mantiveram-se em perseguição cerrada nos primeiros 10 minutos da segunda parte, antes da Espanha fixar uma inédita vantagem de três golos (23-20) aos 41:48 minutos, por Julen Aguinalde, quando parecia ganhar ascendente físico, e de Portugal responder com três golos consecutivos e igualar ao minuto 46, repondo um equilíbrio que prevaleceu até ao fim.

Após um par de chances desperdiçadas para assumir a liderança, os comandados de Paulo Pereira fixaram dois golos de vantagem (28-26), por António Areia e Alexandre Cavalcanti, aos 53 minutos, e mantiveram-se na frente até à 'buzina' final, para gáudio dos cerca de 100 espetadores presentes no pavilhão.