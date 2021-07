Wout van Aert ganha etapa, Pogacar reforça liderança no Tour

O ciclista belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) fugiu para a vitória na 11.ª etapa da Volta a França em bicicleta, que incluiu uma dupla subida ao Mont Ventoux. Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou a liderança da geral.

O campeão belga, que integrou a fuga do dia, isolou-se na segunda ascensão ao Ventoux e rumou em solitário até à meta, cumprindo os 198,9 quilómetros entre Sorgues e Malaucène em 5:17.43 horas, diante do francês Kenny Elissonde e do holandês Bauke Mollema, ambos da Trek-Segafredo, que cortaram a meta a 1.14 minutos do vencedor.

Na geral, Pogacar (UAE Emirates) consolidou a sua camisola amarela, graças à má jornada do australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën), com o colombiano Rigoberto Úran (EF Education-Nippo) a ascender à segunda posição, a 5.18 minutos, e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a fechar o pódio, a 5.32.

Na quinta-feira, os “sprinters” voltam a ter uma oportunidade nos 159,4 quilómetros de ligação entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Nîmes, ponto final da 12.ª etapa.