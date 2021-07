Basquetebol. Sporting conhece adversários da Liga dos Campeões

O Sporting vai defrontar os estónios do Kalev Cramo na Liga dos Campeões de basquetebol.

Os leões entram em ação nos quartos de final da ronda de qualificação.

Em caso de vitória, os campeões nacionais vão defrontar, a seguir, os montenegrinos do Morna Bar nas meias-finais e, passando, vão ter pela frente um de Juventus Utena (Lituânia), Kapfenberg Bulls (Áustria) ou Brose Bramberg (Alemanha).

Passando estes três adversários, o Sporting chegará à fase de grupos da Champions e já sabe que ficará no Grupo F com os belgas do Filou Oostende, os franceses do SIG Estrasburgo e os turcos do Tofas Bursa.