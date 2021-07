Estão definidas as partidas das meias-finais no quadro feminino

Estão fechadas as meias-finais do torneio feminino de ténis em Wimbledon.

Ashleigh Barty, líder do “ranking” WTA, garantiu, pela primeira vez na carreira, a presença nas meias-finais de Wimbledon, ao derrotar facilmente a compatriota Ajla Tomljanovic, pelos parciais de 6-1 e 6-3, em apenas 1h06.

Depois de integrar, pela terceira vez, o lote de quatro finalistas de um “major”, após vencer Roland Garros em 2019 e disputar as meias-finais do Open da Austrália em 2020, a jovem australiana vai defrontar a alemã Angelique Kerber, de 33 anos, no próximo desafio.

A antiga número um mundial e campeã de Wimbledon, em 2018, bateu a checa Karolina Muchova, por 6-2 e 6-3, em 1h15, para voltar a discutir, pela quarta vez, o encontro de apuramento para a final do torneio britânico.

Já a segunda cabeça de série Aryna Sabalenka impôs-se à tunisina Ons Jabeur (24.ª WTA), por 6-4 e 6-3, e qualificou-se para as suas primeiras meias-finais de um torneio do Grand Slam, ao cabo de 1h14.

"Simplesmente adoro tudo nesta superfície. Na realidade é difícil jogar em relva, mas desfruto de cada segundo no 'court'", comentou.

A número quatro da hierarquia WTA vai, agora, medir forças com a checa Karolina Pliskova (13.ª WTA), responsável pela eliminação da suíça Viktorija Golubic, por duplo 6-2.