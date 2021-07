Voleibol. Portugal conhece adversários para o Europeu

A seleção portuguesa de voleibol vai começar o Europeu da modalidade com uma das quatro anfitriãs, a Polónia, no dia 2 de setembro, ditou o calendário de prova.

Na “pool” A, a formação portuguesa defronta os polacos, bicampeões mundiais, em Cracóvia, jogando no dia seguinte com a Bélgica, folgando no dia 4, antes de voltar à ação com a Ucrânia (5) e a Sérvia (6), campeã em título, com nova folga no dia 7 e o encerramento da fase de grupos ante a Grécia (8).

O grupo de Portugal cruza com a “poule” C, em Tampere, Finlândia, num Europeu que terá ainda o árbitro luso Ricardo Ferreira em ação.

O torneio de 24 seleções divide-se por quatro países, Polónia, Estónia, Finlândia e República Checa, e Portugal chega 100% vitorioso na fase de qualificação, à semelhança da Bulgária.

Os oitavos de final estão marcados para de 11 a 13 de setembro, com os quartos em 14 e 15, as meias-finais em Katowice no dia 18 e a final marcada para a mesma cidade polaca em 19.

"Em qualquer competição é importante entrar bem e diria que defrontar logo o bicampeão do mundo seria o menos desejado para o início desta competição", analisou o selecionador, Hugo Silva, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol.

Segundo o técnico, o "único aspeto positivo" de um sorteio aziago é fugir "a um calendário com três jogos consecutivos", mesmo que quisesse "defrontar a Bélgica e a Ucrânia lá mais para o fim da competição".