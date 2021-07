Marcelo felicita ginastas por ouro no Mundial

O Presidente da República felicitou as ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira pela inédita conquista do título mundial na ginástica, vertente acrobática, no domingo na Suíça.

“Este é o corolário do trabalho e dedicação de atletas, treinadores, equipas técnicas, dirigentes e familiares, que faz auspiciar continuados sucessos para a modalidade. Mais uma participação, muito bem-sucedida, de Portugal em competições de ginástica que merece o reconhecimento do Presidente da República em nome de todos os portugueses”, elogiou Marcelo Rebelo de Sousa.

As duas atletas fizeram história na ginástica portuguesa, que nunca tinha obtido um ouro nesta categoria, conseguindo-o agora em duplas femininas, em Genebra.

“Pela primeira vez, Portugal conquistou um título mundial num escalão sénior nesta modalidade. Além deste par feminino, o grupo feminino, composto por Barbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca S. Maia também conquistou uma medalha de bronze”, recordou o Chefe de Estado.

A seleção portuguesa esteve representada por 14 ginastas na Suíça, a competir nas categorias de grupo feminino, par masculino, par misto e par feminino.

Portugal vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com os ginastas Filipa Martins, em artística, e Diogo Abreu, em trampolins.