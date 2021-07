Pogacar reforça liderança no Tour

O ciclista australiano Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) conquistou a nona etapa da Volta a França em bicicleta, no alto de Tignes, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a ir para o primeiro dia de descanso da prova de amarelo.

O'Connor impôs-se na primeira chegada em alto da 108.ª edição do Tour, no final de 144,9 quilómetros desde Cluses, com o tempo de 4:26.43 horas, relegando para os lugares de honra os seus companheiros de fuga italianos Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), segundo a 5.07 minutos, e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), terceiro a 5.34.

Tadej Pogacar, que voltou a ganhar tempo a todos os seus adversários, manteve a liderança da geral, enquanto o vencedor da etapa subiu à segunda posição, a 2.01 minutos da amarela, e o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) à terceira, a 5.18.

Este dia ficou também marcado pelas desistências de Mathieu van der Poel, que se vai preparar para os Jogos Olímpicos, e Primoz Roglic, ainda devido à queda grave.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França, regressando à estrada na terça-feira, para a ligação de 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence.