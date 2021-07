Esloveno Primoz Roglic desiste do Tour de França

Primoz Roglic abandonou a Volta a França em bicicleta. O vice-campeão da edição do ano passado já nem sequer irá alinhar para a difícil etapa deste domingo nos Alpes.

O ciclista, de 31 anos, abandonou a prova devido às lesões sofridas após uma queda violenta na terceira etapa, anunciou a sua equipa. “As etapas longas e duras tiveram impacto. Agora, vou procurar recuperar”, justificou.

“Primoz Roglic e a Jumbo-Visma decidiram que Roglic vai abandonar a Volta a França. O esloveno não estará hoje à partida para a nona etapa, em Cluses, e vai concentrar-se em novos objetivos”, pode ler-se no site da formação holandesa.

O esloveno, que no ano passado perdeu a vitória no Tour para Tadej Pogacar (UAE Emirates) no contrarrelógio do penúltimo dia, caiu nos últimos quilómetros da terceira etapa da 108.ª edição e, no sábado, acabou a oitava tirada a quase 35 minutos do seu jovem compatriota, novo camisola amarela da prova.

“Tomámos esta decisão juntos. Não faz sentido continuar desta maneira. Agora, é tempo de recuperar e procurar novos objetivos. Estou muito desapontado por ter de deixar o Tour, mas tenho de aceitar. Permaneço otimista”, assegurou o ciclista.

Um dos grandes favoritos ao triunfo final nesta 'Grande Boucle', o líder da Jumbo-Visma abandona a prova francesa quando ocupava a 51.ª posição da geral, a 39.45 minutos do camisola amarela, Tadej Pogacar.

O pelotão enfrenta este domingo, na nona etapa, uma jornada alpina de 144,9 quilómetros entre Cluses e Tignes.