Benfica derrota Sporting na “negra”

O Benfica venceu o Sporting por 8-5 no terceiro jogo da final do campeonato de hóquei em patins feminino e sagrou-se campeão pela oitava vez consecutiva.

As leoas marcaram primeiro, no pavilhão da Luz, mas as águias reagiram com quatro golos de rajada. No entanto, ainda antes do intervalo, a equipa de Alvalade chegou à igualdade.

Na segunda parte, o Benfica voltou a ser superior e marcou três golos. Já perto do fim, mais um golo para cada lado, mas a equipa vencedora estava encontrada.

Pelo Benfica marcaram Marlene Sousa (2), Flor Felamini (4) e Maria Sofia Silva (2).

Já pelo Sporting apontaram Sofia Moncóvio, Adriana Costa, Ana Ferreira, Rita Lopes e Rute Lopes.

A equipa treinada pelo ex-internacional Paulo Almeida conquistou todos os campeonatos desde 2013/14.

Nos outros jogos da final, o Benfica tinha vencido em Alvalade e o Sporting, este sábado, na Luz, nas grandes penalidades.