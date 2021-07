Telma Monteiro e Nélson Évora vão ser porta-estandarte

A judoca Telma Monteiro e o saltador Nelson Évora vão ser os porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020.

As escolhas lusas são repetentes: Telma Monteiro levou o estandarte em Londres 2012 e na cerimónia de encerramento em Rio 2016. Já Nelson Évora repete Pequim 2008.

“Estou mesmo muito, muito feliz. Quero desejar boa sorte a toda a equipa portuguesa. Vemo-nos em Tóquio”, disse Telma Monteiro, em declarações reproduzidas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

“É uma grande honra para mim. Estou superfeliz com este convite. Estarei de corpo e alma com a bandeira portuguesa e quero desejar boa sorte a todos os portugueses que vão estar nos Jogos Olímpicos. Não há nada melhor do que os Jogos Olímpicos”, afirmou Nelson Évora, igualmente ao COP.

Cada nação vai ter, pela primeira vez, dois representantes a abrir o desfile de atletas.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades. O evento decorre em Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto.