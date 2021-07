Portugal perde com Brasil na preparação para Jogos Olímpicos

A seleção portuguesa de andebol perdeu com o Brasil por 34-28, no primeiro teste de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em encontro disputado no Pavilhão Municipal da Nazaré.

Frente a um adversário que também estará nos Jogos Olímpicos, embora num grupo diferente, a seleção nacional denotou algumas dificuldades, anunciadas antecipadamente pelo selecionador nacional.

Portugal até começou bem, com Victor Iturriza a aproveitar o espaço na primeira linha brasileira, mas, depois de algumas dificuldades iniciais para travar Portugal e conseguir ultrapassar uma mão cheia de boas intervenções de Manuel Gaspar, a reação do Brasil foi forte.

Perdulário no ataque, Portugal somou perdas de bola aproveitadas pelos brasileiros para chegar ao intervalo com cinco golos de vantagem (18-13).

A seleção nacional esboçou uma recuperação após o descanso, melhorando defensivamente e aproveitando melhor as saídas, com Daymaro Salina a evidenciar-se na finalização.

Em consequência, os números no marcador aproximaram-se, mas o Brasil nunca deixou de liderar. Portugal ainda chegou a reduzir para dois golos a diferença (20-18 e 26-24), mas um conjunto de precipitações e de más opções do conjunto nacional comprometeram o resultado.