Jogos Olímpicos podem decorrer à porta fechada devido a surto de Covid-19

O primeiro-ministro japonês avisou ser possível que os Jogos Olímpicos de Tóquio, cujo início está previsto para dia 23 de julho, decorram à porta fechada, devido ao atual surto da Covid-19 na capital.

É "possível que não haja espetadores" nos Jogos Olímpicos, disse Yoshihide Suga, na quinta-feira à noite. "Atuaremos com a segurança do povo japonês como nossa principal prioridade", sublinhou.

Em junho, a organização de Tóquio 2020 decidiu autorizar a presença do público residente no Japão, mas com uma redução de 50% da capacidade de cada recinto olímpico e com um limite máximo de dez mil pessoas.