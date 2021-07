Bucks com vida para lá de Giannis

Foi sem Giannis Antetokounmpo, MVP da temporada e grande estrela dos Bucks, que a equipa de Milwaukee bateu os Atlanta Hawks, no quinto jogo da final da Conferência Este da NBA, e se adiantou na série. Os Bucks estão a um triunfo de garantir o título e o apuramento para a final da NBA, onde os Phoenix Suns já têm lugar reservado.

Depois da derrota no quarto jogo em Atlanta, e sem Giannis a recuperar de lesão, Milwaukee recorreu à força do coletivo para vencer, de fomar convincente, por 123-112. Brook López, com 33 pontos, foi o melhor marcador do encontro. Khris Middleton (26 pontos, 13 ressaltos e oito assistências), Jrue Holiday (25 pontos, seis ressaltos e 13 assistências) e Booy Portis (22 pontos, oito ressaltos e três assistências) também estiveram a grande nível.