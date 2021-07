Phoenix Suns na final da NBA, 28 anos depois

Os Phoenix Suns estão na final da NBA, 28 anos depois da última presença. Liderados por Chris Paul, os Suns derrotaram os Los Angeles Clippers, na Califórnia, por 103-130, e sagraram-se campeões da Conferência Oeste, após seis jogos (4-2).

O base, antiga estrela dos Clippers, marcou 41 pontos, fez oito assistências e conquistou quatro ressaltos. Foi o MVP da partida, decisivo no apuramento dos Suns. Deandre Ayton, com 16 pontos e 17 ressaltos também esteve em evidência, bem como Devin Booker (22 pontos) e Jae Crowder (19 pontos)

Os Clippers estavam obrigados a vencer para continuar na luta pela presença na final da NBA. Sem Kawhi Leonard, lesionado desde a 2.ª ronda do "play-off", e sem Serge Ibaka, também lesionado, a equipa contou com Marcus Morris (26 pontos) e Paul George (21 pontos). Foram, no entanto, prestações insuficientes para parar os Suns.

A equipa de Phoenix está na final da NBA, algo que não acontecia desde 1993. É a terceira vez que vence o título da Conferência Oeste, nunca foi campeã da NBA.

Os Suns aguardam por adversário, que sairá da final da Conferência Este, disputada entre os Atlanta Hawks e os Milwaukee Bucks. A série está empatada a dois.