Atlanta Hawks empatam final com os Bucks

Está tudo empatado na final da Conferência Este da NBA, entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. A jogar em casa, os Hawks venceram o quarto jogo, por 110-88, e empataram a eliminatória a dois.

Além da derrota, os Bucks saem preocupados com a lesão de Giannis Antentokounmpo. O grego magoou-se no joelho esquerdo, no terceiro período, e será reavaliado esta quarta-feira.

Atlanta venceu, de forma convincente, mesmo não podendo contar com a sua maior estrela, Trae Young. Lou Williams assumiu a liderança da equipa. Foi o melhor marcador da partida, com 21 pontos, e ainda fez oito assistências. Bogdan Bogdanovic, com 20 pontos, também esteve em destaque.

Jrue Holiday, com 19 pontos, foi o melhor marcador dos Bucks. A final decide-se à melhor de sete jogos. O próximo está marcado para a madrugada de sexta-feira, em Milwaukee.

Na madrugada de quinta-feira, os Clippers recebem os Phoenix Suns, em Los Angeles, para o sexto jogo da final da Conferência Oeste. Os Suns lideram, por 4-2.