Ashleigh Barty reserva lugar no avião para Tóquio 2020

A australiana Ashleigh Barty, tenista número um do mundo, informou, esta terça-feira, que participará nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

“Estar nos Jogos foi sempre um sonho, quando era mais nova. Mal posso esperar para lá estar”, disse a tenista australiana, de 25 anos.

Barty competirá nas variantes de singulares e de pares, em que fará dupla com Storm Sanders. A Austrália também terá no torneio Alex de Minaur, 15.º do mundo dos homens, e Nick Kyrgios, 60.º, que integram uma lista de 11 tenistas femininos e masculinos para singulares e pares.

O torneio de ténis de Tóquio decorrerá entre 24 de julho e 1 de agosto.