Merlier sobrevive às quedas para vencer a terceira etapa do Tour

O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) impôs-se hoje na terceira etapa da Volta a França, emergindo vitorioso de um caótico final com várias quedas, às quais escapou o camisola amarela, Mathieu van der Poel.

Imune às quedas que marcaram os derradeiros quilómetros dos 189,2 da ligação entre Lorient e Pontivy, Merlier venceu com o tempo de 04:01.28 horas, diante do companheiro de equipa e compatriota Jasper Philipsen e do francês Nacer Bouhanni (Arkéa–Samsic), respetivamente segundo e terceiro na meta.

Num dia atribulado, em que o britânico Geraint Thomas (INEOS), vencedor do Tour 2018, e o segundo classificado do ano passado, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) caíram, e o campeão em título, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), perdeu tempo, o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) segurou a amarela, com oito segundos de vantagem sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), e 31 sobre o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), agora terceiro.

Rúben Guerreiro (EF-Nippo) foi o melhor português do dia, ao cortar a meta 26 segundos depois do vencedor, no 70.º lugar. Rui Costa (UAE Emirates) foi 101.º, a 1'26 de Merlier. Na geral, Guerreiro é 32.º, a 3'09 de van der Poel. Rui Costa está na 77.ª posição, a 9'20.

Na terça-feira, os "sprinters" têm nova oportunidade nos 150,4 quilómetros totalmente planos entre Redon e Fougères.