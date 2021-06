João Sousa mantém lugar 120 do "ranking"

João Sousa continua no lugar 120 do "ranking" ATP, que lhe confere o estatuto de melhor tenista português. O vimaranense, que se estreia em Wimbledon esta segunda-feira frente ao italiano Andreas Seppi, mantém a posição da semana anterior.

Pedro Sousa, que também tem entrada direta no quadro principal do torneio britânico, também preserva a posição 121 e é o segundo melhor português da classificação. Frederico Ferreira Silva é o terceiro, no lugar 176.

Não há alterações no "top-10", com Novak Djokovic na frente, seguido de Daniil Medvedev e Rafa Nadal.

No "ranking" WTA também não há mudanças significativas. A australiana Ashleigh Barty mantém o número um, à frente de Naomi Osaka e de Simona Halep. A melhor tenista português é Francisca Jorge, no lugar 379.