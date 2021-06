João Sousa eliminado na primeira ronda de Wimbledon

O tenista português João Sousa foi eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder diante o italiano Andreas Seppi no All England Club, em Londres.

O vimaranense, número um nacional e 120 do ‘ranking’ ATP, ainda venceu o primeiro ‘set’, mas cedeu os três parciais seguintes e acabou derrotado pelo 90.º colocado na hierarquia mundial em quatro partidas, por 4-6, 6-4, 7-5 e 6-2, ao fim de três horas e 11 minutos.

Assegurada a vitória ante João Sousa, o transalpino, de 37 anos, fica a aguardar pelo desfecho do encontro entre o norte-americano Denis Kudla e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina para conhecer o próximo adversário.