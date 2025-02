Estoril afunda Boavista

O Estoril somou o quinto triunfo consecutivo na I Liga, depois de ter contabilizado apenas três nos primeiros 16 jogos, ao vencer em casa o Boavista por 2-1, em encontro da 21.ª jornada.

O marroquino Yanis Begraoui marcou os dois tentos dos anfitriões, aos 27 e 46 minutos, enquanto o eslovaco Róbert Bozeník faturou aos 61, mas não evitou o sexto desaire consecutivo e 11.º jogo sem ganhar dos axadrezados.

Na classificação, os canarinhos igualaram os 30 pontos de Casa Pia (menos um jogo) e Vitória de Guimarães, no grupo dos sextos classificados, enquanto o Boavista afundou-se ainda mais no 18.º e último posto, com 12.

