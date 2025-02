Nacional derrota Farense no Algarve

O Nacional venceu no terreno do Farense, por 2-0, num jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa.

As duas equipas terminaram com 10 jogadores: Elves Baldé foi expulso nos algarvios, aos 41 minutos, e Fuki, nos madeirenses, aos 50.

José Gomes marcou os dois golos dos madeirenses, aos 48 e 58 minutos, assegurando o regresso aos triunfos, após duas derrotas, do emblema comandado por Tiago Margarido, que subiu ao 13.º lugar, ao somar 22 pontos.

O Farense, que passou a contar três derrotas seguidas e seis jogos sem vencer, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos, menos dois do que o Estrela da Amadora, que hoje visita o Casa Pia, em Rio Maior, e a três do AVS, primeiro clube a salvo da despromoção.

