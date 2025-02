César Peixoto. "Parece-me mão, resultado injusto"

O treinador do Moreirense, César Peixoto, elogia os seus jogadores, considera injusto o resultado e deixa críticas à arbitragem.

A partida

"Foi um bom jogo, com duas equipas a querer ganhar e muitos golos. Foi um bom espetáculo. Estou muito orgulhoso, acho que o resultado é injusto. A equipa criou muitas oportunidades, falhámos oportunidades claríssimas. Fica a dúvida num lance na parte final. Já vi. Parece-me mão. Já me mandaram as imagens. Orgulhoso do que fizemos. Voltámos a fazer um grande jogo num ambiente fantástico. Acabámos por não levar nada, mas merecíamos levar no mínimo um ponto", começou por referir o treinador do Moreirense.

Condicionar a saída de bola

"A nossa equipa é agressiva, estamos trabalhados para fazer pressão baixa, média e alta. Bateu tudo certo. Acreditaram no plano de jogo. Obrigámos o Benfica a jogar muitas vezes mal. Somos uma equipa com uma personalidade tremenda. Estou muito orgulhoso. Os jogadores estão de parabéns. O ponto assentava-nos bem, mas o futebol é isto".

Muitos jogos sem vencer

"Com a resposta que a equipa deu, é assim que sai de uma fase menos boa. Todas as equipas que fizeram uma boa primeira volta ficaram muitos jogos sem ganhar. É normal, há fases menos boas. Também tem a ver com o mercado. O plantel está fechado. Estamos unidos. Temos de ter esta atitude com as equipas do nosso nível, a mesma fome. É pensar jogo a jogo e tentar garantir a manutenção o mais rapidamente possível".

O Moreirense perdeu 3-2 na Luz diante do Benfica.