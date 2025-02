Boavista oficializa saída de Bacci

O Boavista confirma que aceitou o pedido de demissão do treinador Cristiano Bacci.

A SAD axadrezada adianta que, no jogo contra o Estoril, vai ser orientado, de forma interina, por Gilberto Andrade.

No comunicado, a equipa do Bessa “agradece a Cristiano Bacci o compromisso e dedicação demonstrados ao longo do período em que representou o clube”.

O Boavista, impedido de inscrever jogadores há vários mercados, é lanterna vermelho do campeonato, com 12 pontos.