Vasco Matos: "A segunda volta é sempre mais difícil, os pontos são bastante caros"

O treinador Vasco Matos alertou esta sexta-feira que o Santa Clara "não pode parar" e prometeu que a "exigência não vai baixar", apesar de o clube ter o objetivo da manutenção na I Liga de futebol praticamente assegurado.

"A segunda volta é sempre uma volta mais difícil. Na qual todos os pontos são bastante caros, em que as equipas, obviamente as que estão mais em baixo, estão mais necessitadas. Nós também temos a nossa ambição. Isso não pode faltar aqui dentro. Continuo a alimentar isso. Não pode parar. Temos de ir à procura de mais", afirmou.

O técnico falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à partida frente ao AVS a contar para 21.ª jornada do campeonato, marcada para sábado, na vila das Aves.

Vasco Matos congratulou a equipa por ter chegado aos 35 pontos que deverão assegurar a manutenção no principal escalão do futebol nacional, o objetivo da época.

"Em relação aos 35 pontos, obviamente que estamos muito orgulhosos do que tem sido o nosso trajeto até aqui. A equipa técnica, jogadores, toda a gente aqui dentro está de parabéns porque realmente era um objetivo que queríamos alcançar o mais rápido possível", salientou.

O treinador alertou, contudo, que a formação açoriana vai "continuar a alimentar-se com trabalho e objetivos diários", apelando à ambição dos jogadores.

"Se queremos ir para outros patamares temos de ser melhores. Por isso, a exigência aqui não vai baixar. Vai ser grande. Vai ser cada vez maior. A responsabilidade também aumenta. É sinal de que estamos a fazer bem as coisas".

Vasco Matos elogiou a qualidade do AVS, que nas últimas jornadas somou duas derrotas frente a Vitória de Guimarães (2-0) e Nacional (3-1) e um triunfo diante do Gil Vicente (1-0).

"Vai ser um jogo extremamente difícil. Uma equipa que não perde em casa há três jogos. Obviamente temos a noção das dificuldades do jogo, mas encarámos os jogos sempre da mesma forma", asseverou.

O técnico dos açorianos mostrou-se ainda "satisfeito" com o mercado de transferências de inverno: "A principal contratação é a manutenção deste grupo trabalho".

Neste 'mercado' de inverno, o Santa Clara contratou o avançado Wendel Silva (emprestado pelo FC Porto) os extremos Gabriel Soto (ex-Sporting Cristal, Peru), Matheusinho (ex-Criciúma, Brasil) e viu sair o guarda-redes Andrés Mehring (ex-Santa Fé, Colômbia), Bruno Almeida (emprestado ao Noah, Arménia) e Safira (que rumou ao Universitatea Craiova, Roménia).

O Santa Clara, quinto classificado com 35 pontos, vai defrontar o AVS, 15.º com 18, no sábado, às 14:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves.

A partida, a contar para a 21.ª jornada, vai ter arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.