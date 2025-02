Tiago Margarido: "O Farense fez o melhor mercado de inverno de toda a I Liga"

Apesar disso, Tiago Margarido mantém a "crença e a ambição" de que o Nacional pode conquistar os três pontos frente à formação algarvia, que também luta pelo objetivo da permanência, mas que, "com estes reforços, vai deixar de ser um adversário direto", com potencial para subir na tabela classificativa.

"Na minha opinião, o Farense fez o melhor mercado de 'inverno' de toda a I Liga, obviamente ajustado aos seus objetivos. Rony Lopes, Yusupha, Rui Costa, Samuel Justo, Tomás [Ribeiro] e Zé Carlos são jogadores já com provas dadas na I Liga", explicou o 'timoneiro' dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Na 'ressaca' da derrota frente ao Arouca [2-1], o técnico, de 36 anos, garante que o grupo regressou ao trabalho com a motivação em alta, apostado em conseguir a primeira vitória fora nesta edição do campeonato.

Por motivos disciplinares, Ulisses e Luís Esteves falham a deslocação a Faro, após terem visto o quinto amarelo na última jornada, a que se juntam as ausências de Miguel Baeza e Joel Tagueu, ambos por lesão, o que vai obrigar Tiago Margarido a "fazer alterações" no 'onze' inicial.

"São três baixas em relação ao último 'onze', mas tenho a certeza absoluta de que os colegas que vão entrar para essas posições estão mais do que preparados e vão dar uma boa resposta", concluiu.

O Nacional, que ocupa o 14° lugar, com 19 pontos, visita no domingo o Farense, que é 17°, com 15, a partir das 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da 21° ronda da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Luis Godinho, da associação de Évora.