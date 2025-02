"Quando o Anselmi pegou no Porto já sabia ao que vinha. É muita pressão": Edmilson e o clássico

O Sporting tem mais oito pontos do que o FC Porto e por isso este jogo, desta noite no Dragão, é decisivo para o grupo orientado por Martín Anselmi. É essa também a opinião de Edmilson Pimenta, um avançado que passou pelos dois emblemas no final do século XX.

É por isso que este ex-futebolista, agora dirigente, entende que se trata de uma final para os dragões, a quem marcou em janeiro de 1995, nas Antas, num 5-2 para a rapaziada de Bobby Robson, quando vestia a camisola do Salgueiros.

“Quando o treinador pegou no Porto já sabia [ao que vinha]. É muita pressão", diz sobre Martín Anselmi e o contexto no clube, a que se juntam agora as vendas de Nico González e Galeno, para Inglaterra e Arábia Saudita. “Foram saídas importantes. Ele vai ter de encontrar o melhor do Porto. É um jogo importantíssimo”, reforça.

Edmilson não considera que a liga esteja fechada. “É cedo”, sugere, porém admite também que oito pontos já são qualquer coisa e que uma vitória para o Sporting vai dar “uma força” à equipa liderada por Rui Borges, os atuais campeões nacionais.

Como ex-avançado, Edmilson olhou para Viktor Gyökeres, quem sabe o próximo grande avançado do futebol planetário. “É um jogador fantástico”, avalia este dianteiro que também atuou no PSG, talvez um dos pretendentes do sueco. Essa vida parisiense deu-se em 1997/98, atuando ao lado de Bernard Lama, N’Gotty, Raí, Leonardo e Marco Simone.