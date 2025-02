Luís Freire e o invernal reforço Mukendi: "Dá uma dimensão diferente ao meio-campo"

O treinador Luís Freire afirmou hoje que o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, está "mais forte" após o mercado de transferências de janeiro, e com jogadores para ser "extremamente competitivo" no resto da época.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio com o Famalicão, da 21.ª jornada, marcado para as 20h30 de sábado, o técnico vincou que os cinco reforços entraram no plantel com "boa energia" e "muita vontade de ajudar", após um mercado em que os vitorianos garantiram uma receita bruta recorde de 34 milhões de euros (ME) e gastaram 10 ME.

"O grupo está mais forte. Temos um plantel equilibrado, com boas opções e diferentes características nas várias posições. Temos um plantel com gestão fácil em termos de competitividade saudável. Temos todas as garantias para sermos extremamente competitivos, de forma a lutarmos pelos objetivos no campeonato e na Liga Conferência", realçou.