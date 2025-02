Boavista. Cristiano Bacci coloca lugar à disposição

Cristiano Bacci, treinador do Boavista, deixou o lugar à disposição da SAD do clube. A informação é avançada pelo jornal 'O Jogo' que refere que o técnico acredita que não é possível competir com as restantes equipas da Primeira Liga com a falta de condições reunidas.

A decisão do treinador dos axadrezados já terá sido comunicada à direção que procura encontrar uma solução para a permanência de Bacci. O italiano quer uma saída imediata do cargo e não exige nenhuma compensação financeira.

O treinador entende que a situação atual do Boavista é ainda mais gravosa do que a que encontrou, nomeadamente tendo em conta os últimos acontecimentos no mercado de transferências de janeiro. Para além de não ter podido contar com nenhum reforço, o plantel do Boavista perdeu Bruno Onyemaechi para o Olympiacos. Para piorar a situação, Marco Ribeiro lesionou-se com gravidade e Rodrigo Abascal e Seba Pérez têm treinado à parte devido a problemas disciplinares.

A SAD do clube tem tentado reverter os impedimentos para que consiga inscrever jogadores desempregados, mas nem esse esforço servirá para manter Cristiano Bacci no comando técnico.

Recorde-se que o Boavista é último classificado da Primeira Liga com apenas 12 pontos somados em 20 jornadas disputadas.