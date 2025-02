Rio Ave na meia-final da Taça de Portugal

O Rio Ave venceu o São João de Ver, por 2-1, e está apurado para as meias-finais da Taça de Portugal.

Os vilacondenses sofreram para derrotar a equipa da Liga 3 e só marcaram o golo decisivo aos 90+8.

A primeira equipa a marcar foi o São João de Ver, por Ruca, aos 19 minutos.

Já a equipa de Petit virou a eliminatória com dois tentos do goleador do costume: Clayton.

Nota ainda para ter sido revertida uma grande penalidade a favor do Rio Ave.

O próximo adversário sai da partida entre Gil Vicente ou Sporting.