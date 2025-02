O médio Tomás Handel renovou contrato com o Vitória Guimarães até 2029.

O jogador, de 24 anos, esteve perto do Milan e do FC Porto no recente mercado de inverno, mas acabou por continuar em Portugal.

Esta época, Handel já participou em 33 jogos, fez um golo e uma assistência.