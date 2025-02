600 adeptos do São João de Ver levam "alegria" e "ambição" a Vila do Conde

"Um dia de alegria, independentemente do resultado". É assim que o São João de Ver, da Liga 3, visita o estádio do Rio Ave para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

A equipa de Aveiro é uma das surpresas da competição e quem sair da eliminatória defrontará Gil Vicente ou Sporting nas meias-finais.

A partida, marcada para as 20h45 em Vila do Conde, está a ser vivida com "entusiasmo" pelas gentes são-joanenses, como nos relata o diretor desportivo do emblema da Liga 3, Fábio Torres, que atendeu Bola Branca à entrada para o autocarro, na manhã do jogo com a equipa do campeonato maior.

"Vai ser um dia de alegria, com certeza, independentemente do resultado final. Vamos com a nossa ambição e responsabilidade, mas é um dia para desfrutar. A malta está focada, embora se sinta uma alegria, um entusiasmo diferente, por ser contra quem é e onde é", começa por dizer.

Mas há a sensação de poder fazer algo mais? "Sim, vamos com essa esperança e ambição. Para jogar com as nossas armas e possibilidades", diz.

O São João de Ver vai disputar a fase de manutenção na Liga 3, mas é uma das equipas em melhor forma do campeonato com apenas uma derrota nos últimos dez jogos. A equipa está invicta desde o dia 1 de dezembro, quando foi derrotada em Amarante por 2-0.

Jogar fora de portas, a 60 quilómetros de casa, já é um lamento ultrapassado.

"Já assimilámos que não jogaríamos em casa, mas é um palco bonito. Estamos a contar com muita gente. As previsões apontavam para 600 pessoas", revela, a terminar.