Scolari para Ronaldo: "Fizeste tudo para merecer o título de melhor do mundo"

Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador nacional, "torce ainda mais" para que Cristiano Ronaldo "cumpra com todos os objetivos", no dia em que o português cumpre 40 anos de idade.

Foi o treinador brasileiro que estreou Ronaldo na seleção e que o treinou entre 2003 e 2008, com presenças no Euro 2004 e 2008 e no Mundial 2006.

Numa mensagem enviada pela Renascença, Scolari parabeniza o aniversariante português: "É uma data comemorativa muito grande para ti, para nós todos que vivemos com amizade e carinho por ti e tivemos a oportunidade de conviver todo esse tempo sabendo que és dos melhores jogadores e que fizeste tudo para merecer o título de melhor do mundo".

"Sabemos a tua forma de agir como pessoa e queremos dizer-te que ficaremos a torcer ainda mais para que sigas esse caminho brilhante com todos os objetivos atingidos. Se assim for, todos seremos recompensados por tudo o que vivemos e pelo grande ambiente que tivemos juntos", conclui.