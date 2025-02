Nota 4 para Gustavo Correia. “Boas decisões nos lances capitais”

DSL

04 fev, 2025 V. Cambra 08:16

O videoárbitro Bola Branca deve afinar as lentes (penalti claro sobre Rodrigo Mora na 1ª parte) e procurar ajuda para entendimento do que é dualidade de critérios (ações disciplinares inexistentes para os jogadores do Rio Ave na 1ª parte e ação, com cartão amarelo, para Otávio na 2ª parte em faltas idênticas com entrada de sola). Nota 4 para esta arbitragem é hilariante. Já nem falo da volumetria, que até doí (umas vezes aplica-se outras vezes não, é casual), enfim...!!!