André Geraldes: "Sporting perdeu oportunidade de consolidar estatuto de favorito"

Sai Hugo Viana antes do anunciado. Chega Bernardo Palmeiro. No dia seguinte ao fecho do mercado, o Sporting anunciou a mudança imediata de diretor desportivo. André Geraldes, que entre 2016 e 2018 exerceu idênticas funções em Alvalade, interpreta a mudança, numa entrevista a Bola Branca.

“Penso que a estrutura do Sporting percebeu, com a saída de Ruben Amorim, que o seu grande objetivo, que era ter na sua própria estrutura a liderança do processo com João Pereira, falhou. Com Rui Borges tenta ser aquilo que foi com o modelo de sucesso de Ruben Amorim. Ou seja, centralizar no treinador as suas decisões e as suas opções. Parece-me que muito daquilo que se vai passar no Sporting, agora e de futuro, vai passar sempre pela cabeça do Rui Borges”, declara.

Neste contexto, será Bernardo Palmeiro uma figura secundária na estrutura do futebol leonino? Para André Geraldes “a estrutura será executiva”, Palmeiro “vai com certeza ter as suas tarefas, mas nada será feito sem o consentimento do treinador”, esclarece.

Na opinião do antigo diretor desportivo do Sporting, os leões acabam de perder “uma oportunidade de ir ao mercado e identificar três, quatro jogadores que fariam imediatamente a diferença e pudessem catapultar o Sporting para uma maior distância de pontos” face aos rivais. “Se tivesse abordado o mercado de outra maneira teria tido a capacidade de reagir já, até nos jogos mais importantes que isso avizinham, e não deixaria dúvidas naquilo que seria a natural capacidade de poder ser o principal candidato ao título.

Na opinião de André Geraldes, seria desajustado assocar a abordagem menos agressiva do Sporting neste mercado de inverno, à saída antecipada do diretor desportivo Hugo Viana.