Ricardo Horta marca golo da vitória do Braga em jogo histórico

Ricardo Horta, capitão de equipa do SC Braga, deu a vitória no dérbi contra o Moreirense com um golo nos descontos, na partida em que o celebrou como o jogador com mais partidas na história do clube.

O avançado de 30 anos já tinha igualado os 409 jogos de José Maria Azevedo e no dérbi minhoto superou o antigo jogador.

O jogo começou mal para o Braga, que entrou a perder graças a um golo de Guilherme Schettine logo aos quatro minutos de jogo.

A reviravolta surgiu já na segunda parte. Gharbi cobrou um canto aos 66 minutos e o surpreendente João Moutinho surgiu ao primeiro poste e cabeceou para golo.

O Braga carregou em busca da reviravolta, o guarda-redes Kewin Silva era um candidato a melhor em campo quando surgiu o capitão de equipa, Ricardo Horta, a marcar o golo com um remate de fora da área aos 94 minutos.

Ricardo Horta já era o melhor marcador da história do clube, registo que aumentou agora para os 134 golos, e junta ao recorde de partidas.

O golo de Horta permite ao Braga subir aos 40 pontos e manter os cinco de distância para o Santa Clara e pressionar o FC Porto, que entra em campo com 41 pontos somados.