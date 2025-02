"O Vitória vive de aparências, o passivo aumentou 26 milhões": Luís Cirilo, candidato à presidência

Luís Cirilo é o rosto da oposição à liderança de António Miguel Cardoso no Vitória Sport Clube. Numa entrevista a Bola Branca, o candidato pela lista A "Por Um Vitória Maior" fala de um clube que vive de aparências, pede explicações sobre a transferência de Manu Silva para o Benfica, promete um novo diretor desportivo e garante que Luís Freire é o seu treinador até ao fim da época ("se não for despedido em fevereiro...").

As eleições estão marcadas para 1 de Março.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Luís Cirilo, porquê agora esta candidatura à presidência do Vitória?

Resulta da leitura que faço da atual situação do Vitória, das ideias que eu e um conjunto de pessoas temos para o futuro do clube, partindo de um presente que não é auspicioso e, portanto, entendemos que agora era a altura. Porque é que só aparecemos agora? Porque as eleições são agora. Naturalmente, não íamos aparecer antes. Aparecemos neste momento, com as nossas ideias, com o nosso projeto, e vamos levá-lo aos sócios do Vitória para eles se pronunciarem no dia 1 de março.

Porque considera que o Vitória não tem um presente auspicioso?

Porque o Vitória vive de aparências, atualmente. Vive de aparências, de uma gestão financeira de sucesso, mas a verdade é que o passivo, nestes últimos três anos, aumentou 26 milhões de euros. Só do ano passado para este ano aumentou 14 milhões de euros e, portanto, quando se fala de uma recuperação financeira, quando se fala até que agora há dinheiro, isto infelizmente nem dá vontade de rir, porque a situação não é para rir.

Certo.

Não há gestão financeira de sucesso, nem sequer há dinheiro. Há um passivo imenso que a próxima direção, espero que a minha, terá de encontrar soluções para resolver. Por outro lado, também se vive na aparência dos grandes negócios, das grandes vendas de jogadores este mercado de janeiro. A verdade não é essa. Efetivamente venderam-se alguns jogadores por números que parecem interessantes, mas depois temos de perceber efetivamente, dessas vendas, quanto dinheiro é que entrou realmente no Vitória e como é que essas vendas vão ser pagas, se vão ser pagas todas uma vez, se vão ser pagas em várias prestações, nomeadamente o Manu Silva para o Benfica. Era importante saber se o Benfica vai pagar tudo de uma vez, se vai pagar em prestações, se o Vitória quiser adiantar o dinheiro, vai pagar o factoring, etc. Portanto, de facto, também aí se vive de aparências.

E depois há outra aparência tremenda, que é a da estabilidade. Nunca na história do Vitória houve uma direção, uns órgãos sociais em que houvesse tantas demissões. Nunca aconteceu no Vitória, em três anos, termos nove treinadores. Nunca aconteceu uma rotação destas. Repara, neste mercado de janeiro, vão sair do plantel oito ou nove jogadores e entrar cinco ou seis. Isto é completamente inconcebível numa gestão profissional planificada de um clube de futebol profissional.