Tozé Marreco. "O Velho sai sem uma grande defesa"

O treinador do Sp. Farense, Tozé Marreco, considera “ingrato” este jogo.

A partida

"Foi um jogo que é ingrato de analisar porque não senti que as oportunidades tenham sido assim tantos para sofrermos dois golos em 25 minutos. Tal como já tinha acontecido, o [Ricardo] Velho sai sem uma grande defesa. O Sporting foi eficaz e chegou ao 2-0. Entrámos novamente no jogo com o 2-1 e depois fomos atrás na segunda parte, mantendo sempre a organização. O Sporting desbloqueia com o Trincão, mantivemo-nos até ao minuto 88, quando íamos arriscar ainda mais. O Sporting mata o jogo nesse momento", começou por referir na 'flash' da Sport TV.

Crescimento do Farense?

"Como já disse, tendo em conta a desvantagem pontual, qualquer derrota pesa. Mesmo sendo penúltimos, já conseguimos fazer muitos pontos. Mas não é suficiente. Temos de ir atrás. Já podíamos ter feito mais pontos. Vamos atrás disso. Muita coisa está a ser bem feita e agora é melhorar o que temos para melhorar".



Balanço do mercado: "Esperamos que [os novos jogadores] tenham muito impacto. Ninguém sozinho vai resolver nada. Há uma base de equipa já formada, eu e a direção notámos que faltava acrescentar algumas caraterísticas ao plantel. E assim o fizemos. Tirámos alguns que tinham de sair e acrescentámos os jogadores que achámos que nos iam ajudar. Esperemos que cada um no seu momento acrescente. Estávamos limitados em termos de opções para o meio-campo. O Zé deu uma excelente resposta. Precisamos de ter a mesma competência de quem entra, ou então acrescentar. A luta vai ser enorme até afinal, mas vamos com certeza atingir os nossos objetivos".