Nota 4 para João Pinheiro. “Exibição sem erros”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a João Pinheiro, árbitro do Estrela - Benfica, partida da 20.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que a equipa de arbitragem tomou boas decisões, com ajuda do VAR.

Na primeira parte, aos seis minutos o primeiro golo do Benfica é “bem validado”, tal como o terceiro tento dos encarnados.

Os cartões amarelos foram bem mostrados, a Rodrigo Pinho e Manu.

Já na segunda parte, o árbitro voltou a tomar boas decisões e esteve bem disciplinar e tecnicamente.

Os amarelos foram todos bem mostrados.

Perto do fim, o penálti a favor do Benfica é suportado com apoio do VAR.

Dito isto, o árbitro não teve erros de monta e, por isso, nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Estrela por 3-2.