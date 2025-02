Luís Silva. “imagens não foram esclarecedoras”

O treinador adjunto do Estrela da Amadora, Luís Silva, comentou a partida contra o Benfica.

A partida

“Estávamos preparados para aquilo que o Benfica podia apresentar, para a forma como construiu, como tentavam entrar por dentro para ferir a nossa equipa. Estávamos preparados para isso, mas o que é certo é que acabámos por sofrer três golos de bolas paradas e os dois primeiros, por serem tão seguidos, puseram-nos um pouco desconfiados em relação ao nosso valor, a nossa ideia de jogo. Depois tivemos a capacidade de conseguir entrar no jogo, num lance com alguma felicidade, mas uma felicidade que foi procurada pela capacidade dos jogadores para ir atrás do resultado. Logo de seguida levámos o 3-1, também na sequência de um canto, de uma segunda bola, também num lance de felicidade para eles. Ao intervalo falámos, a equipa tinha-se de manter serena, acreditar na capacidade e foi isso que fizemos”.

Golos sofridos de bola parada

“A bola parada é um momento do jogo, preocupa-nos todos os momentos do jogo e esse também. Temos sofrido alguns golos de bola parada, mas também temos feito. No primeiro golo, por um frame, a bola parece que está dentro, mas ainda não consegui ver bem. As imagens não foram esclarecedoras. São momentos muitas vezes de infelicidade também, precisamos de trabalhar muito para os corrigir e dar uma boa resposta no próximo jogo”.

Estreias de Amine e Chico Banza

“Costumamos dizer que esperamos que o fim do mercado chegue rápido porque, aqui no Estrela, entraram e saíram muitos jogadores. As pessoas não dão valor a isso, mas temos muitas vezes de recomeçar a adquirir rotinas e processos. Hoje foi notório aqui, há coisas que precisam de ser limadas. Acreditamos que eles deram boas indicações, assim com o os colegas que já cá estavam. Não levamos pontos daqui, mas levamos algo para o que resta da temporada”.

O Estrela Amadora perdeu 3-2 diante do Benfica.