Confirmado. Vítor Filipe é candidato à AF Lisboa

Vitor Filipe já formalizou a candidatura a presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL).

Natural de Mouriscas, Abrantes, Vitor Filipe foi mandatário e conselheiro próximo de Nuno Lobo nos últimos 12 anos. Foi provedor do clube e esteve ainda ligado a projetos como a nova sede do organismo, a AFL TV e a Vila do Futebol.

A proximidade de Vitor Filipe ao rival de Pedro Proença na corrida à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, está espelhada no facto de Nuno Lobo ser o principal rosto da sua Comissão de Honra de candidatura.

O outro candidato à presidência da Associação de Futebol de Lisboa é o antigo árbitro Rui Rodrigues.

As eleições realizam-se no próximo dia 12.