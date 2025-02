Santa Clara ganha com reviravolta

O Santa Clara venceu com reviravolta o Casa Pia por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, permitindo aos açorianos reforçar o quinto lugar na prova.

Nuno Moreira, aos 43 minutos, adiantou a equipa visitante, que vinha de sete jogos sem perder e de duas vitórias consecutivas, enquanto o Santa Clara, saído na última ronda de um empate em casa do FC Porto, interrompeu uma série de três jogos sem vencer e virou o encontro com golos na segunda metade de MT, aos 48, e de Serginho, aos 57.

Com esta vitória, o Santa Clara surge destacado no quinto lugar, com 35 pontos, a dois do quarto, o Sp. Braga, mas mais um jogo, enquanto o Casa Pia surge no posto logo a seguir, o sexto, a cinco pontos dos insulares.

Veja o resumo da partida.